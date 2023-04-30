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На фронте погиб зенитчик-рекордсмен Андрей Линийчук

30 апреля 2023 20:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На фронте погиб зенитчик-рекордсмен Андрей Линийчук
Погибший воин Андрей Линийчук. Фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Вооруженных силах Украины сообщили о гибели сержанта Андрея Линийчука на псевдо "Кельт". Он был наиболее результативным зенитчиком в ВСУ.

Об этом сообщает 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в своей Facebook-странице.

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Кем был Андрей Линийчук

Андрей родом из Любарщины Житомирской области. Еще с детства понял, что вступит в ряды ВСУ, чтобы защищать страну.

Именно Андрей Линийчук сбил самое большое количество средств воздушного нападения противника в Вооруженных силах Украины. Он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса "Martlet" — модификации "Starstreak", говорят в ВСУ.

"Десантник стал самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины. 16 "Орланов", 1 "Zala" и даже боевой вертолет Ка-52 — все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линийчука", — говорится в сообщении.

Андрей был ранен во время упорных боев. Во время каждого лечения, говорят собратья, не мог дождаться, чтобы снова выйти на фронт. К сожалению, во время очередного вражеского обстрела он погиб.

"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", — говорит собрат погибшего воина Александр.

Ранее мы писали, что волейболист Станислав Макайда погиб в Донецкой области. Десантник выполнял специальную задачу в Бахмуте.

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