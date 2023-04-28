На фронті загинув український військовослужбовець і журналіст Олександр Бондаренко

Український журналіст Олександр Бондаренко. Фото: RMA / Facebook

У бою загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України.

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"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", — написав колега Олександра Бондаренка з RMA Василь Самохвалов у Facebook.

Олександр Бондаренко мав освіту філолога, навчався в Луганському педагогічному університеті. Раніше працював радіоведучим на FM-радіо в Луганську, а також на BBC Україна і ТРК Україна. Пізніше пішов на роботу в сферу комунікацій. Він поїхав на передову в перший день повномасштабного вторгнення.

"Бонд. Дуже світла і щира людина. З посмішкою, яка робила будь-яку зустріч прекрасною. З безкомпромісністю, яка підкупляла. Його музика робила наші корпоративи незабутніми. А витончене почуття гумору — веселими. Сашка любили. Бонд з першого дня пішов добровольцем на фронт. Луганщина нам подарувала неймовірну людину. А війна забрала. Дякую тобі за все", — написав друг журналіста Максим Саваневський у Facebook.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку. Протягом доби їм вдалося приземлити декілька БпЛА та уразити райони зосередження противників.