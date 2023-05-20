На яких ділянках фронту 20 травня найгарячіше: карти від ISW

Українські військові відбивають наступ ворога. Колаж: Новини.LIVE

Українські війська станом на 20 травня тримають оборону на півдні та сході. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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19 травня російські окупанти здійснювали спроби наступу біля Кремінної.

Український Генштаб повідомив про безуспішні атаки росіяни в районі Білогорівки.

Один із російських воєнкорів заявив, що українська армія здійснила на цьому напрямку контратаку і відбила кілька позицій.

На відео з геолокацією видно, що ЗСУ б’ють по окупантах в районі Масютівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські підрозділи посилили наступальний темп уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Український Генштаб розповів про невдалі спроби атак біля Авдіївки і Мар’їнки, самі ж росіяни заявляють про контратаку ЗСУ на ділянці фронту біля Солодкого.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

У Бахмуті, за словами російської сторони, "вагнерівці" нібито повністю зачистити укріплений район ЗСУ на заході міста.

Але кадри з геолокацією свідчать про зворотнє — українська армія утримує позиції в укріпрайоні.

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

Південь

Російські окупанти, за інформацією Запорізької ОВА та міського голови Мелітополя Івана Федорова, планують затопити поля у Василівському та Якимівському районах для перешкодження контрнаступу ЗСУ.

Також окупанти зміцнюють оборонні позиції навколо Запорізької АЕС.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

На південному сході Херсонської області, на північ від кримського міста Джанкой, за словами гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, російські війська нібито збили аж п’ять українських безпілотників.

Але аналітики ISW не знайшли жодних візуальних доказів цієї події.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на українську столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.