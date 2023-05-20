На каких участках фронта 20 мая горячее всего: карты от ISW
Украинские войска на 20 мая держат оборону на юге и востоке. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
19 мая российские оккупанты предпринимали попытки наступления возле Кременной.
Украинский Генштаб сообщил о безуспешных атаках россияне в районе Белогоровки.
Один из российских военкоров заявил, что украинская армия осуществила на этом направлении контратаку и отбила несколько позиций.
На видео с геолокацией видно, что ВСУ бьют по оккупантам в районе Масютовки.
Российские подразделения усилили наступательный темп вдоль линии Авдеевка-Донецк.
Украинский Генштаб рассказал о неудачных попытках атак у Авдеевки и Марьинки, сами же россияне заявляют о контратаке ВСУ на участке фронта возле Солодкого.
В Бахмуте, по словам российской стороны, "вагнеровцы" якобы полностью зачистили укрепленный район ВСУ на западе города.
Но кадры с геолокацией свидетельствуют об обратном — украинская армия удерживает позиции в укрепрайоне.
Юг
Российские оккупанты, по информации Запорожской ОВА и городского головы Мелитополя Ивана Федорова, планируют затопить поля в Васильевском и Акимовском районах для препятствования контрнаступлению ВСУ.
Также оккупанты укрепляют оборонные позиции вокруг Запорожской АЭС.
На юго-востоке Херсонской области, к северу от крымского города Джанкой, по словам гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, российские войска якобы сбили пять украинских беспилотников.
Но аналитики ISW не нашли никаких визуальных доказательств этого события.
Напомним, что в эту ночь произошла одиннадцатая воздушная атака на украинскую столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.