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На каких участках фронта 20 мая горячее всего: карты от ISW

20 мая 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На каких участках фронта 20 мая горячее всего: карты от ISW
Украинские военные отражают наступление врага. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска на 20 мая держат оборону на юге и востоке. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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19 мая российские оккупанты предпринимали попытки наступления возле Кременной.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных атаках россияне в районе Белогоровки.

Один из российских военкоров заявил, что украинская армия осуществила на этом направлении контратаку и отбила несколько позиций.

На видео с геолокацией видно, что ВСУ бьют по оккупантам в районе Масютовки.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские подразделения усилили наступательный темп вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Украинский Генштаб рассказал о неудачных попытках атак у Авдеевки и Марьинки, сами же россияне заявляют о контратаке ВСУ на участке фронта возле Солодкого.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В Бахмуте, по словам российской стороны, "вагнеровцы" якобы полностью зачистили укрепленный район ВСУ на западе города.

Но кадры с геолокацией свидетельствуют об обратном — украинская армия удерживает позиции в укрепрайоне.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

Российские оккупанты, по информации Запорожской ОВА и городского головы Мелитополя Ивана Федорова, планируют затопить поля в Васильевском и Акимовском районах для препятствования контрнаступлению ВСУ.

Также оккупанты укрепляют оборонные позиции вокруг Запорожской АЭС.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

На юго-востоке Херсонской области, к северу от крымского города Джанкой, по словам гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, российские войска якобы сбили пять украинских беспилотников.

Но аналитики ISW не нашли никаких визуальных доказательств этого события.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, что в эту ночь произошла одиннадцатая воздушная атака на украинскую столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В конце концов, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинского ПВО.

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