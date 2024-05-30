Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 29 травня — на яких напрямках фронту найбільш напружена ситуація

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

У середу, 29 травня, протягом доби російські загарбники здійснили 2 683 обстріли з використанням різних типів озброєння по позиціях українських військових та населених пунктах. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23:00 29 травня.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ

Підсумки доби 29 травня на фронті

Протягом останніх 24 годин відбулося 102 бойових зіткнення. Окупанти намагалися використати перевагу в живій силі та авіапідтримку, завдали по Україні чотири ракетних удари та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе.

"Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів", — йдеться в повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована. За добу росіяни втратили 79 бійців, артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів, одиницю спецтехніки, три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

На Лиманському напрямку відбито п’ять спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине — відбито дев’ять атак, ще одна триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, удень у середу, 29 травня, росіяни тричі обстріляли місто Лиман Донецької області. Є пошкодження цивільних будинків і адміністративних споруд. Вісім людей зазнали поранень.

Також ми повідомляли про те, що підрозділ аеророзвідки 47-ї бригади показав, як танк M1 Abrams працює по ворогу.