Ворог обстріляв Лиман - постраждали люди і цивільні забудови

Наслідки ворожих обстрілів у Лимані. Фото: очільник ОВА Вадим Філашкін, Facebook

Вдень 29 травня росіяни тричі обстріляли місто Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів наразі відомо про вісьмох поранених. Також були пошкоджені цивільні будинки й адміністративні споруди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook у середу, 29 травня.

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Внаслідок серії ворожих обстрілів у Лимані 29 травня стало відомо про щонайменше вісьмох поранених цивільних. Попередні звіти вказують на пошкодження трьох двоповерхових будинків і трьох адміністративних споруд. Наразі на місцях подій працюють відповідні служби.

Наслідки обстрілів окупантів у Лимані. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів окупантів у Лимані. Фото: Вадим Філашкін

Допис голови ОВА Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити.

Також ми писали, що 28 травня окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок атаки поранено семеро людей, серед них і чотирирічна дитина.