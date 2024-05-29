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Росіяни обстріляли Лиман — є поранені

29 травня 2024 17:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворог обстріляв Лиман - постраждали люди і цивільні забудови
Наслідки ворожих обстрілів у Лимані. Фото: очільник ОВА Вадим Філашкін, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вдень 29 травня росіяни тричі обстріляли місто Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів наразі відомо про вісьмох поранених. Також були пошкоджені цивільні будинки й адміністративні споруди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook у середу, 29 травня. 

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Внаслідок серії ворожих обстрілів у Лимані 29 травня стало відомо про щонайменше вісьмох поранених цивільних. Попередні звіти вказують на пошкодження трьох двоповерхових будинків і трьох адміністративних споруд. Наразі на місцях подій працюють відповідні служби.

Лиман обстріл
Наслідки обстрілів окупантів у Лимані. Фото: Вадим Філашкін
Лиман зруйновано будинок
Наслідки обстрілів окупантів у Лимані. Фото: Вадим Філашкін
Обстріл Лиману
Допис голови ОВА Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити. 

Також ми писали, що 28 травня окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок атаки поранено семеро людей, серед них і чотирирічна дитина.

війна
Донецька область
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Лиман
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ракетний удар

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