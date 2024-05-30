Вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 29 мая — на каких направлениях фронта наиболее напряженная ситуация

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

В среду, 29 мая, в течение суток российские захватчики осуществили 2 683 обстрела с использованием различных типов вооружения по позициям украинских военных и населенным пунктам. Наиболее горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 29 мая.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Итоги суток 29 мая на фронте

За последние 24 часа произошло 102 боевых столкновения. Оккупанты пытались использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку, нанесли по Украине четыре ракетных удара и 43 авиаудара 69 УАБами, применили 364 дрона-камикадзе.

"Наши воины на всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу огнем истощают наступательный потенциал врага. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Отражены четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируется. За сутки россияне потеряли 79 бойцов, артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобилей, единицу спецтехники, три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях у Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

На Лиманском направлении отражены пять попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино — отбиты девять атак, еще одна продолжается. Также идут бои у Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общей сложности на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, днем в среду, 29 мая, россияне трижды обстреляли город Лиман Донецкой области. Есть повреждения гражданских зданий и административных сооружений. Восемь человек получили ранения.

Также мы сообщали о том, что подразделение аэроразведки 47-й бригады показало, как танк M1 Abrams работает по врагу.