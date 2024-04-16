На якому напрямку фронту найбільше наступають окупанти — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалась 783 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують обстріли, а бійці Збройних сил України — ліквідовують ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 16 квітня.

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Російські обстріли

Загалом, противник завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши дев'ять безпілотників типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці цілі було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку російські окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському воїнами ЗСУ відбито 33 атаки в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив п'ять безуспішних атак позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління ворога.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох артилерійських засобах, чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління БпЛА противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати Росії на війні проти України:

особовий склад — близько 455 340 (+920) осіб;

танки — 7 189 (+9) од.;

броньовані машини — 13 809 (+13) од.;

артилерійські системи — 11 609 (+16) од.;

РСЗВ — 1046 (+0) од.;

засоби ППО — 759 (+1) од.;

літаки — 347 (+0) од.;

гелікоптери — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 277 (+11) од.;

крилаті ракети — 2 092 (+0) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 15 563 (+53) од.;

спеціальна техніка — 1 908 (+0) од..

Втрати російських окупантів станом на 16 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.

Також політолог Олександр Леонов заявив, що в України є ресурси для того, щоб знищити Кримський міст. Однак, знищення об'єкта мало вплине на ситуацію на сході країни, де зараз найгарячіша ситуація.