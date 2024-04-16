На каком направлении фронта больше всего наступают оккупанты — утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 783 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы Вооруженных сил Украины — ликвидируют врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 16 апреля.

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Российские обстрелы

В целом противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив девять беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти цели были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областей.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали позиции украинских защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском воинами ВСУ отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил пять безуспешных атак позиций наших войск.

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления врага.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам, четырем районам сосредоточения личного состава и четырем пунктам управления БпЛА противника", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери России на войне против Украины:

личный состав — около 455 340 (+920) чел.;

танки — 7 189 (+9) ед.;

бронированные машины — 13 809 (+13) ед.;

артиллерийские системы — 11 609 (+16) ед.;

РСЗО — 1 046 (+0) ед;

средства ПВО — 759 (+1) ед;

самолеты — 347 (+0) ед;

вертолеты — 325 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 277 (+11) ед;

крылатые ракеты — 2 092 (+0) ед;

корабли/катера — 26 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 563 (+53) ед;

специальная техника — 1 908 (+0) ед.

Потери российских оккупантов по состоянию на 16 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал беспилотники типа Shahed-131/136. Противовоздушной обороне Украине удалось уничтожить все вражеские цели.

Также политолог Александр Леонов заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Однако уничтожение объекта мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас самая горячая ситуация.