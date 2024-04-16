У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі
Російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у Telegram.
Нічна атака окупантів
"У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував дев'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим)", — йдеться у повідомленні.
Усі ворожі цілі знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах таких областей:
- Херсонської;
- Миколаївської;
- Хмельницької;
- Полтавської;
- Черкаської;
- Дніпропетровської.
Нагадаємо, 15 квітня російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.
Також 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.
Читайте Новини.LIVE!