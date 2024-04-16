У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі

Робота протиповітряної оборони. Фото: ОК "Північ"

Російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у Telegram.

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"У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував дев'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим)", — йдеться у повідомленні.

Усі ворожі цілі знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах таких областей:

Херсонської;

Миколаївської;

Хмельницької;

Полтавської;

Черкаської;

Дніпропетровської.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.

Також 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.