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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі

16 квітня 2024 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити вночі
Робота протиповітряної оборони. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136. Протиповітряній обороні Україні вдалося знищити всі ворожі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у Telegram.

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"У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував дев'ятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим)", — йдеться у повідомленні.

Усі ворожі цілі знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах таких областей:

  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Хмельницької;
  • Полтавської;
  • Черкаської;
  • Дніпропетровської.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 квітня російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. 

Також 14 квітня РФ з реактивної артилерії обстріляла Сіверськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини.

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
окупанти
дрон Шахід-136

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