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На Харківщині колаборант вивіз майже тонну українського зерна у РФ

28 квітня 2023 11:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині колаборант вивіз майже тонну українського зерна у РФ
Затримання колаборанта. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час стабілізаційних заходів у Харківській області Служба безпеки затримала колаборанта, який вивіз з України до Росії понад тисячу тонн зерна. Йдеться про 40-річного приватного підприємця з Куп'янського району, який займався вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє СБУ.

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У повідомленні зазначається, що після захоплення частини області зрадник підтримав окупаційну адміністрацію Росії та добровільно почав співпрацювати з ними.

У серпні минулого року він отримав від агресора "торговельний патент" на торгівлю зерном і взяв на себе зобов'язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Потім він незаконно вивіз з України понад тисячу тонн пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. і реалізував її російським монополістам у Росії, отримуючи оплату в рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався втекти, але співробітники Служби безпеки знайшли його та затримали.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ, сім'я агентів російської військової розвідки з міста Годин Яр отримала по 15 років ув'язнення за передачу окупантам розвідданих місць дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку. Зрадників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу. Чоловік із сім'ї вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

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