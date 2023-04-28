В Харьковской области коллаборант вывез почти тонну украинского зерна в РФ

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Во время стабилизационных мероприятий в Харьковской области Служба безопасности задержала коллаборанта, который вывез из Украины в Россию более тысячи тонн зерна. Речь идет о 40-летнем частном предпринимателе из Купянского района, который занимался выращиванием и продажей сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Расследование СБУ

В сообщении указывается, что после захвата части области предатель поддержал оккупационную администрацию России и добровольно начал сотрудничать с ними.

В августе прошлого года он получил от агрессора "торговый патент" на торговлю зерном и взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора. Затем он незаконно вывез из Украины более тысячи тонн пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн и реализовал ее русским монополистам в России, получая оплату в рублях.

После освобождения района злоумышленник пытался скрыться, но сотрудники Службы безопасности нашли его и задержали.

Напомним, что по материалам СБУ, семья агентов российской военной разведки из города Часов Яр получила по 15 лет тюремного заключения за передачу оккупантам разведданных мест дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении. Предатели были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Мужчина из семьи уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".