На Харківщині прикордонники вкотре нанесли удар по позиціях окупантів — відео

Обстріл позицій росіян прикордонниками. Фото: скриншот ДПСУ

Прикордонники продовжують бити по техніці та позиціях окупантів. Цього разу російські військові зазнали втрат на Харківському напрямку, де досі триває напружена ситуація.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у четвер, 23 травня.

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Прикордонники продовжують обстрілювати окупантів

Завдяки реактивним системам залпового вогню (РСЗВ) RAK-12, артилеристи-прикордонники завдали удар по окупантах на Харківщині.

Українські військові продовжують тримати оборону і нищити російську військову техніку та окупантів. Так, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

Раніше ми писали, що бійці Сил спеціальних операцій знищили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Операторами ССО було знищено чотири ЗРК "Бук".