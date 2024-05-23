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На Харківщині прикордонники вкотре нанесли удар по позиціях окупантів — відео

23 травня 2024 14:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Харківщині прикордонники вкотре нанесли удар по позиціях окупантів — відео
Обстріл позицій росіян прикордонниками. Фото: скриншот ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники продовжують бити по техніці та позиціях окупантів. Цього разу російські військові зазнали втрат на Харківському напрямку, де досі триває напружена ситуація. 

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України у Telegram у четвер, 23 травня.

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Завдяки реактивним системам залпового вогню (РСЗВ) RAK-12, артилеристи-прикордонники завдали удар по окупантах на Харківщині. 

Українські військові продовжують тримати оборону і нищити російську військову техніку та окупантів. Так, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

Раніше ми писали, що бійці Сил спеціальних операцій знищили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Операторами ССО було знищено чотири ЗРК "Бук".

Харків
прикордонники
Харківська область
обстріли
окупанти
ДПСУ
втрати окупантів

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