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ССО знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук" за три тижні — відео

22 травня 2024 10:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Сили спецоперацій за три тижні знищили пів дивізіону російських ЗРК "Бук"
Зенітно-ракетний комплекс "Бук". Фото: wikipedia.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Бійці Сил спеціальних операцій знищили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Операторами ССО було знищено чотири ЗРК "Бук".

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у Telegram у середу, 22 травня.

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ССО знищили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян 

Під час розвідувальних дій оператори ССО виявили місце розташування "Бук". Бійці 3-го окремого полку ССО завдяки роботі ударних дронів за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян. Три ЗРК розбили наприкінці квітня — початку травня, четвертий знищили днями.

"По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліз", — йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, що розвідники знищили транспорт окупантів на Запорізькому напрямку. На відео військові показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.

Раніше Третя штурмова бригада показала ефектне відео знищення окупантів та ворожої техніки противника.

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війна в Україні
ЗРК "Бук"

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