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На Харьковщине пограничники в очередной раз нанесли удар по позициям оккупантов — видео

23 мая 2024 14:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Харьковщине пограничники в очередной раз нанесли удар по позициям оккупантов — видео
Обстрел позиций россиян пограничниками. Фото: скриншот ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Пограничники продолжают бить по технике и позициям оккупантов. На этот раз российские военные понесли потери на Харьковском направлении, где до сих пор напряженная ситуация.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в четверг, 23 мая.

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Благодаря реактивной системе залпового огня (РСЗО) RAK-12, артиллеристы-пограничники нанесли удар по оккупантам на Харьковщине.

Украинские военные продолжают держать оборону и уничтожать российскую военную технику и окупантов. Так, бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.

Ранее мы писали, что бойцы сил специальных операций уничтожили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Операторами ССО были уничтожены четыре ЗРК "Бук".

Харьков
пограничники
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
ГПСУ
потери оккупантов

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