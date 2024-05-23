На Харьковщине пограничники в очередной раз нанесли удар по позициям оккупантов — видео
Пограничники продолжают бить по технике и позициям оккупантов. На этот раз российские военные понесли потери на Харьковском направлении, где до сих пор напряженная ситуация.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в четверг, 23 мая.
Пограничники продолжают обстреливать оккупантов
Благодаря реактивной системе залпового огня (РСЗО) RAK-12, артиллеристы-пограничники нанесли удар по оккупантам на Харьковщине.
Украинские военные продолжают держать оборону и уничтожать российскую военную технику и окупантов. Так, бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.
Ранее мы писали, что бойцы сил специальных операций уничтожили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Операторами ССО были уничтожены четыре ЗРК "Бук".
Читайте Новини.LIVE!