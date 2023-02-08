Росіяни поранили неповнолітню українку у Вовчанську

Росіяни продовжують ранити й убивати юних українців

Учора, 7 лютого, в Харківській області під час обстрілу була поранена 16-річна дівчина. З початку війни від дій російських окупаційних військ постраждали понад 1300 неповнолітніх українців.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Загиблі і поранені українські діти

За інформацією, наданою ювенальної прокуратури, з початку повномасштабної війни в Україні загинув 461 неповнолітній українець.

Поранення різного ступеню тяжкості отримала 921 українська дитина.

Так, учора, 7 лютого, росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.

Депортовані юні українці

За час повномасштабного військового конфлікту росіяни депортували на свою територію 16 178 неповнолітніх українців.

Вважаються зниклими безвісти 347 українських дітей.

На щастя, українській владі та волонтерам вдалося повернути 173 неповнолітніх громадян України. Також було знайдено 9578 зниклих українських дітей.

Де українські діти постраждали найбільше

Найбільша кількість неповнолітніх громадян України постраждало від дій російських окупантів у Донецькій області (443).

Також велика кількість постраждалих зафіксована у інших регіонах країни:

Харківська область — 270;

Київська — 123;

Херсонська — 86;

Запорізька — 84;

Миколаївська — 83;

Чернігівська — 68;

Луганська — 66;

Дніпропетровська — 63.

Освітня інфраструктура України під ударом

Злочинні дії збройних сил рф на території України пошкодили 3126 закладів освіти.

Із них 337 об’єктів освітньої інфраструктури було зруйновано повністю.

Нагадаємо, що 3 лютого в Ізюмі семеро підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка".

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п'ятеро з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає.

Фото: ЮНІСЕФ