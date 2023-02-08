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В Харьковской области российский снаряд ранил несовершеннолетнюю: сколько украинских детей пострадало от войны

8 февраля 2023 08:54
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне ранили несовершеннолетнюю украинку в Волчанске
Россияне продолжают ранить и убивать юных украинцев
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Вчера, 7 февраля, в Харьковской области при обстреле была ранена 16-летняя девушка. С начала войны от действий российских оккупационных войск пострадали более 1300 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Погибшие и раненые украинские дети

По информации, предоставленной ювенальной прокуратурой, с начала полномасштабной войны в Украине погиб 461 несовершеннолетний украинец.

Ранение разной степени тяжести получил 921 украинский ребенок.

Так, вчера, 7 февраля, россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.

Депортированные юные украинцы

Во время полномасштабного военного конфликта россияне депортировали на свою территорию 16 178 несовершеннолетних украинцев.

Считаются пропавшими без вести 347 украинских детей.

К счастью, украинским властям и волонтерам удалось вернуть 173 несовершеннолетних граждан Украины. Также были найдены 9578 пропавших украинских детей.

Где украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних граждан Украины пострадало от действий российских кафиров в Донецкой области (443).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других регионах страны:

  • Харьковская область — 270;
  • Киевская — 123;
  • Херсонская — 86;
  • Запорожская — 84;
  • Николаевская — 83;
  • Черниговская — 68;
  • Луганская — 66;
  • Днепропетровская — 63.

Образовательная инфраструктура Украины под ударом

Преступные действия вооруженных сил россии на территории Украины повредили 3126 учебных заведений.

Из них 337 объектов образовательной инфраструктуры были полностью разрушены.

Напомним, что 3 февраля в Изюме семь подростков взорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток".

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.

Фото: ЮНИСЕФ

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