Россияне ранили несовершеннолетнюю украинку в Волчанске

Россияне продолжают ранить и убивать юных украинцев

Вчера, 7 февраля, в Харьковской области при обстреле была ранена 16-летняя девушка. С начала войны от действий российских оккупационных войск пострадали более 1300 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Погибшие и раненые украинские дети

По информации, предоставленной ювенальной прокуратурой, с начала полномасштабной войны в Украине погиб 461 несовершеннолетний украинец.

Ранение разной степени тяжести получил 921 украинский ребенок.

Так, вчера, 7 февраля, россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.

Депортированные юные украинцы

Во время полномасштабного военного конфликта россияне депортировали на свою территорию 16 178 несовершеннолетних украинцев.

Считаются пропавшими без вести 347 украинских детей.

К счастью, украинским властям и волонтерам удалось вернуть 173 несовершеннолетних граждан Украины. Также были найдены 9578 пропавших украинских детей.

Где украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество несовершеннолетних граждан Украины пострадало от действий российских кафиров в Донецкой области (443).

Также большое количество пострадавших зафиксировано в других регионах страны:

Харьковская область — 270;

Киевская — 123;

Херсонская — 86;

Запорожская — 84;

Николаевская — 83;

Черниговская — 68;

Луганская — 66;

Днепропетровская — 63.

Образовательная инфраструктура Украины под ударом

Преступные действия вооруженных сил россии на территории Украины повредили 3126 учебных заведений.

Из них 337 объектов образовательной инфраструктуры были полностью разрушены.

Напомним, что 3 февраля в Изюме семь подростков взорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток".

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.

Фото: ЮНИСЕФ