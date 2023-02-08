Россияне ранили несовершеннолетнюю украинку в Волчанске

В Харьковской области российский снаряд ранил несовершеннолетнюю: сколько украинских детей пострадало от войны
Вчера, 7 февраля, в Харьковской области при обстреле была ранена 16-летняя девушка. С начала войны от действий российских оккупационных войск пострадали более 1300 несовершеннолетних украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Погибшие и раненые украинские дети
По информации, предоставленной ювенальной прокуратурой, с начала полномасштабной войны в Украине погиб 461 несовершеннолетний украинец.
Ранение разной степени тяжести получил 921 украинский ребенок.
Так, вчера, 7 февраля, россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.
Депортированные юные украинцы
Во время полномасштабного военного конфликта россияне депортировали на свою территорию 16 178 несовершеннолетних украинцев.
Считаются пропавшими без вести 347 украинских детей.
К счастью, украинским властям и волонтерам удалось вернуть 173 несовершеннолетних граждан Украины. Также были найдены 9578 пропавших украинских детей.
Где украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество несовершеннолетних граждан Украины пострадало от действий российских кафиров в Донецкой области (443).
Также большое количество пострадавших зафиксировано в других регионах страны:
- Харьковская область — 270;
- Киевская — 123;
- Херсонская — 86;
- Запорожская — 84;
- Николаевская — 83;
- Черниговская — 68;
- Луганская — 66;
- Днепропетровская — 63.
Образовательная инфраструктура Украины под ударом
Преступные действия вооруженных сил россии на территории Украины повредили 3126 учебных заведений.
Из них 337 объектов образовательной инфраструктуры были полностью разрушены.
Напомним, что 3 февраля в Изюме семь подростков взорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток".
В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.
Фото: ЮНИСЕФ