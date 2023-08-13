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На Харківщині триває евакуація: Синєгубов розповів про ситуацію в області

13 серпня 2023 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині триває евакуація: Синєгубов розповів про ситуацію в області
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Протягом доби із Куп’янського району Харківської області евакуювали 111 людей. Серед них 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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"Загалом із 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитину. Дякуємо волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС та всім причетним до евакуації", — говориться у повідомленні Синєгубова. 

Голова ОВА запевнив, що усі евакуйовані отримують необхідну допомогу, в тому числі безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

Синєгубов наголосив, що усі, кому потрібна допомога в евакуації, мають телефонувати за номерами телефонів: 

  • Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово: +380507890124 +380637896474
  • Гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади, щоденно із 09:00 до 16:00: +380989412300

Раніше ми повідомляли, майже 100 дітей-сиріт з усієї України вирушили на постійне проживання до Туреччини. Країна-союзник надала малечі безпечний прихисток, де не літають ракети та не лунають сигнали повітряної тривоги.

Нагадуємо, у Куп'янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей. Їх евакуюють із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

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