Примусова евакуація в Куп'янську: кого вона торкнеться
У Куп'янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей. Їх евакуюють із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Навіщо потрібна евакуація дітей
"Куп'янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Тому що люди попри щоденні обстріли не мають бажання виїжджати з різних причин", — сказав Синєгубов.
За його словами, за два дні вже було евакуйовано 33 людини.
"Крім того, ми оголошуємо примусову евакуацію дітей з того ж Куп'янського напрямку. Ну і щодо самого міста Куп'янськ, ми наразі розглядаємо можливість рішення про примусову, тобто обов'язкову евакуацію дітей", — заявив глава ОВА.
Синєгубов додав, що наразі у місті проживає близько 523 дітей.
Раніше ми повідомляли, в Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.
Нагадаємо, влада Харківської області розглядає питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп'янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо.