Примусова евакуація в Куп'янську: кого вона торкнеться

Поліцейська заспокоює дітей. Фото: ДСНС

У Куп'янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей. Їх евакуюють із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Навіщо потрібна евакуація дітей

"Куп'янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Тому що люди попри щоденні обстріли не мають бажання виїжджати з різних причин", — сказав Синєгубов.

За його словами, за два дні вже було евакуйовано 33 людини.

"Крім того, ми оголошуємо примусову евакуацію дітей з того ж Куп'янського напрямку. Ну і щодо самого міста Куп'янськ, ми наразі розглядаємо можливість рішення про примусову, тобто обов'язкову евакуацію дітей", — заявив глава ОВА.

Синєгубов додав, що наразі у місті проживає близько 523 дітей.

Раніше ми повідомляли, в Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.

Нагадаємо, влада Харківської області розглядає питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад Куп'янського району. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо.