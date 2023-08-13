В Харьковской области продолжается эвакуация: Синегубов рассказал о ситуации в области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

За сутки из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 человек. Среди них 36 детей и 4 человека с инвалидностью.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В общей сложности с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка. Спасибо волонтерам Единого координационного гуманитарного центра, местным властям, служащим полиции, ГСЧС и всем причастным к эвакуации", — говорится в сообщении Синегубова.

Глава ОВА заверил, что все эвакуированные получают необходимую помощь, в том числе безвозмездное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций.

Синегубов подчеркнул, что все, кому нужна помощь в эвакуации, должны звонить по телефонам:

Единый координационный гуманитарный центр, круглосуточно: +380507890124 +380637896474

Горячая линия Купянской МВА для жителей общины, ежедневно с 09:00 до 16:00: +380989412300

Ранее мы сообщали, что почти 100 детей-сирот со всей Украины отправились на постоянное проживание в Турцию. Страна-союзник предоставила малышам безопасное убежище, где не летают ракеты и не раздаются сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей. Их эвакуируют из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.