Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Харьковской области продолжается эвакуация: Синегубов рассказал о ситуации в области arrow

В Харьковской области продолжается эвакуация: Синегубов рассказал о ситуации в области

13 августа 2023 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области продолжается эвакуация: Синегубов рассказал о ситуации в области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За сутки из Купянского района Харьковской области эвакуировали 111 человек. Среди них 36 детей и 4 человека с инвалидностью.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Сколько человек эвакуировали на Харьковщине

"В общей сложности с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка. Спасибо волонтерам Единого координационного гуманитарного центра, местным властям, служащим полиции, ГСЧС и всем причастным к эвакуации", — говорится в сообщении Синегубова.

Глава ОВА заверил, что все эвакуированные получают необходимую помощь, в том числе безвозмездное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций.

Синегубов подчеркнул, что все, кому нужна помощь в эвакуации, должны звонить по телефонам:

  • Единый координационный гуманитарный центр, круглосуточно: +380507890124 +380637896474
  • Горячая линия Купянской МВА для жителей общины, ежедневно с 09:00 до 16:00: +380989412300

Ранее мы сообщали, что почти 100 детей-сирот со всей Украины отправились на постоянное проживание в Турцию. Страна-союзник предоставила малышам безопасное убежище, где не летают ракеты и не раздаются сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей. Их эвакуируют из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз