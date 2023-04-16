На Харківщині збили російський дрон, який намагався прорватися вглиб України
У Харківській області українські прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Він вилетів з російської території та намагався прорватися вглиб України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Подробиці
"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України", — йдеться в повідомленні.
Як зазначають прикордонники, політ російського дрона тривав недовго. Українські захисники поцілили у нього з автоматичної зброї.
"Прикордонники перетворили БпЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", — додали в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж доби, 15 квітня, українські захисники знищили ще один літак окупантів та уразили їхні райони зосередження живої сили.