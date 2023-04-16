На Харківщині збили російський дрон, який намагався прорватися вглиб України

Українські прикордонники у зоні бойових дій. Фото: dpsu.gov.ua

У Харківській області українські прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Він вилетів з російської території та намагався прорватися вглиб України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають прикордонники, політ російського дрона тривав недовго. Українські захисники поцілили у нього з автоматичної зброї.

"Прикордонники перетворили БпЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", — додали в ДПСУ.

Збитий на Харківщині дрон, 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/DPSUkr

Уламки російського дрона, який знищили на Харківщині 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/DPSUkr

Прикордонники збили дрон-камікадзе на Харківщині. Фото: t.me/DPSUkr

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж доби, 15 квітня, українські захисники знищили ще один літак окупантів та уразили їхні райони зосередження живої сили.