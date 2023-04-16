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На Харківщині збили російський дрон, який намагався прорватися вглиб України

16 квітня 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На Харківщині збили російський дрон, який намагався прорватися вглиб України
Українські прикордонники у зоні бойових дій. Фото: dpsu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Харківській області українські прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Він вилетів з російської території та намагався прорватися вглиб України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

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"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають прикордонники, політ російського дрона тривав недовго. Українські захисники поцілили у нього з автоматичної зброї. 

"Прикордонники перетворили БпЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", — додали в ДПСУ.

Збитий на Харківщині дрон
Збитий на Харківщині дрон, 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/DPSUkr
Уламки російського дрона, який знищили на Харківщині 16 квітня 2023 року
Уламки російського дрона, який знищили на Харківщині 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/DPSUkr
Прикордонники збили дрон-камікадзе на Харківщині.
Прикордонники збили дрон-камікадзе на Харківщині. Фото: t.me/DPSUkr

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж доби, 15 квітня, українські захисники знищили ще один літак окупантів та уразили їхні райони зосередження живої сили.

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