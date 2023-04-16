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Мінус ще один літак в окупантів: у Генштабі розповіли, яких втрат зазнали росіяни

16 квітня 2023 07:22
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Мінус ще один літак в окупантів: у Генштабі розповіли, яких втрат зазнали росіяни
Українські військові виконують бойове завдання на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж минулої доби, 15 квітня, українські захисники знищили ще один літаків окупантів та уразили їхні райони зосередження живої сили. Ворог зазнав колосальних втрат.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"За минулу добу Повітряні сили України завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, наші бійці збили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетно-артилерійських військ уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радарну станцію, дві станції електронної бойових дій та зенітно-ракетну систему.

Нагадаємо, за добу 14 квітня, ЗСУ знищили майже 500 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.

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