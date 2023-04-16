На Харьковщине сбили российский дрон, пытавшийся прорваться вглубь Украины
В Харьковской области украинские пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Он вылетел с российской территории и пытался прорваться в глубь Украины.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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"Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины", — говорится в сообщении.
Как отмечают пограничники, полет российского дрона длился недолго. Украинские защитники попали в него из автоматического оружия.
"Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия", — добавили в ГПСУ.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток, 15 апреля, украинские защитники уничтожили еще один самолет оккупантов и поразили их районы сосредоточения живой силы.