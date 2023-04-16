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На Харьковщине сбили российский дрон, пытавшийся прорваться вглубь Украины

16 апреля 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На Харьковщине сбили российский дрон, пытавшийся прорваться вглубь Украины
Украинские пограничники в зоне боевых действий. Фото: dpsu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Харьковской области украинские пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Он вылетел с российской территории и пытался прорваться в глубь Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, полет российского дрона длился недолго. Украинские защитники попали в него из автоматического оружия.

"Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия", — добавили в ГПСУ.

Сбитый на Харьковщине дрон
Сбитый на Харьковщине дрон, 16 апреля 2023 года. Фото: t.me/DPSUkr
Обломки русского дрона, уничтоженного на Харьковщине 16 апреля 2023 года
Обломки российского дрона, уничтоженного на Харьковщине 16 апреля 2023 года. Фото: t.me/DPSUkr
Пограничники сбили дрон-камикадзе в Харьковской области.
Пограничники сбили дрон-камикадзе в Харьковской области. Фото: t.me/DPSUkr

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток, 15 апреля, украинские защитники уничтожили еще один самолет оккупантов и поразили их районы сосредоточения живой силы.

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