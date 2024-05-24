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На Харківщині ЗСУ взяли під "бойовий контроль" територію, куди зайшли окупанти, — Зеленський

24 травня 2024 23:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині ЗСУ взяли під "бойовий контроль" територію, куди зайшли окупанти, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні у п'ятницю, 24 травня.

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"Провів у Харкові безпекову нараду — були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад", — розповів президент.

Він додав, що зараз українським воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.

Також Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

"Обговорили сьогодні також подальші наші завдання — з урахуванням інформації від розвідок", — зазначив президент.

Раніше ми повідомляли, Зеленський відвідав Харків, де побачив наслідки обстрілу російськими ракетами одного з провідних видавничих комплексів України. Він висловив співчуття рідними загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у Харкові Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки та підготовки до опалювального сезону.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Харків
Харківська область
окупанти

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