На Харківщині ЗСУ взяли під "бойовий контроль" територію, куди зайшли окупанти, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні у п'ятницю, 24 травня.
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"Провів у Харкові безпекову нараду — були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад", — розповів президент.
Він додав, що зараз українським воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти.
Також Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.
"Обговорили сьогодні також подальші наші завдання — з урахуванням інформації від розвідок", — зазначив президент.
Раніше ми повідомляли, Зеленський відвідав Харків, де побачив наслідки обстрілу російськими ракетами одного з провідних видавничих комплексів України. Він висловив співчуття рідними загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, у Харкові Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки та підготовки до опалювального сезону.
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