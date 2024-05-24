В Харьковской области ВСУ взяли под "боевой контроль" территорию, куда зашли оккупанты, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении в пятницу, 24 мая.

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"Провел в Харькове совещание по безопасности — были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей", — рассказал президент.

Он добавил, что сейчас украинским воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.

Также Президент поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

"Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи — с учетом информации от разведок", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил Харьков, где увидел последствия обстрела российскими ракетами одного из ведущих издательских комплексов Украины. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

Напомним, в Харькове Зеленский провел совещание по оперативной обстановке и подготовке к отопительному сезону.