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В Харьковской области ВСУ взяли под "боевой контроль" территорию, куда зашли оккупанты, — Зеленский

24 мая 2024 23:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области ВСУ взяли под "боевой контроль" территорию, куда зашли оккупанты, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении в пятницу, 24 мая.

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"Провел в Харькове совещание по безопасности — были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей", — рассказал президент.

Он добавил, что сейчас украинским воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.

Также   Президент поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

"Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи — с учетом информации от разведок", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил Харьков, где увидел последствия обстрела российскими ракетами одного из ведущих издательских комплексов Украины. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

Напомним, в Харькове Зеленский провел совещание по оперативной обстановке и подготовке к отопительному сезону.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Харьков
Харьковская область
оккупанты

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