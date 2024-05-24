В Харьковской области ВСУ взяли под "боевой контроль" территорию, куда зашли оккупанты, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении в пятницу, 24 мая.
Силы обороны имеют успехи на Харьковщине
"Провел в Харькове совещание по безопасности — были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей", — рассказал президент.
Он добавил, что сейчас украинским воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.
Также Президент поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.
"Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи — с учетом информации от разведок", — отметил президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил Харьков, где увидел последствия обстрела российскими ракетами одного из ведущих издательских комплексов Украины. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.
Напомним, в Харькове Зеленский провел совещание по оперативной обстановке и подготовке к отопительному сезону.
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