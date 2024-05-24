Зеленський приїхав у Харків — мета візиту президента

Зеленський прибув з робочим візитом у Харків
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 травня, перебуває з візитом у Харкові. Там український лідер провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Візит Зеленського до Харкова 24 травня
"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону", — йдеться у повідомленні.
Так, Зеленський заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, а також відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрему увагу приділив забезпеченню житлом людей, які були евакуйовані з населених пунктів Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів.
"Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу — як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", — додав він.
Раніше Зеленський показав жахливі кадри наслідків російських ракетних ударів по Харкову 23 травня. Там зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, є загиблі та поранені.
Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.
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