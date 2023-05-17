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На Херсонищині окупанти вбили дитину

17 травня 2023 16:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Херсонищині окупанти вбили дитину
Наслідки обстрілів Херсона 3 травня. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 17 травня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинула дитина.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Як повідомив Єрмак, окупанти завдали удар по Зеленівці Херсонської області. Внаслідок цього загинула дитину.  Батько приніс її до лікарні на руках, однак врятувати дитину, на жаль, не вдалося.

Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. 

"Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", — повідомив Єрмак.

Нагадаємо, зранку 17 травня російські війська вкотре обстріляли територію Херсонської області. Були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Херсоні, а також лікарня у Бериславському районі.

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