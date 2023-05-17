Росіяни обстріляли житлові будинки і лікарню на Херсонщині
Зранку 17 травня російські війська вкотре обстріляли територію Херсонської області. Були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Херсоні, а також лікарня у Бериславському районі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Ранковий обстріл Херсонської області
Сьогодні, 17 травня, вранці російські війська вкотре обстріляли територію правобережної, вільної від окупації частини Херсонської області.
Під удар потрапили як Херсон, так і населені пункти регіону.
Наслідки удару по Херсонщині
У обласному центрі російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок.
Крім того, були пошкоджені кілька об’єктів цивільної інфраструктури.
У Бериславському районі Херсонщини російські війська обстріляли районну лікарню.
Інформації про постраждалих внаслідок цієї російської атаки поки що немає, деталі встановлюються.
Правоохоронці відкрили кримінальні справи і розпочали досудові розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що 16 травня російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.