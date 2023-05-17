Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни обстріляли житлові будинки і лікарню на Херсонщині arrow

Росіяни обстріляли житлові будинки і лікарню на Херсонщині

17 травня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли житлові будинки і лікарню на Херсонщині
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Зранку 17 травня російські війська вкотре обстріляли територію Херсонської області. Були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Херсоні, а також лікарня у Бериславському районі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Ранковий обстріл Херсонської області

Сьогодні, 17 травня, вранці російські війська вкотре обстріляли територію правобережної, вільної від окупації частини Херсонської області.

Під удар потрапили як Херсон, так і населені пункти регіону.

Наслідки удару по Херсонщині

У обласному центрі російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок.

Крім того, були пошкоджені кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

У Бериславському районі Херсонщини російські війська обстріляли районну лікарню.

Інформації про постраждалих внаслідок цієї російської атаки поки що немає, деталі встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи і розпочали досудові розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 16 травня російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB