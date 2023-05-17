Росіяни обстріляли житлові будинки і лікарню на Херсонщині

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зранку 17 травня російські війська вкотре обстріляли територію Херсонської області. Були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Херсоні, а також лікарня у Бериславському районі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Сьогодні, 17 травня, вранці російські війська вкотре обстріляли територію правобережної, вільної від окупації частини Херсонської області.

Під удар потрапили як Херсон, так і населені пункти регіону.

Наслідки удару по Херсонщині

У обласному центрі російська ракета влучила у житловий багатоповерховий будинок.

Крім того, були пошкоджені кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

У Бериславському районі Херсонщини російські війська обстріляли районну лікарню.

Інформації про постраждалих внаслідок цієї російської атаки поки що немає, деталі встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи і розпочали досудові розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 16 травня російські окупанти атакували селище Молодіжне Херсонської громади. Внаслідок обстрілу постраждали діти та 59-річна жінка.