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В Херсонской области оккупанты убили ребенка

17 мая 2023 16:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Херсонской области оккупанты убили ребенка
Последствия обстрела Херсона 3 мая. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 17 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщил Ермак, оккупанты нанесли удар по Зеленовке Херсонской области. В результате погиб ребенок. Отец принес ее в больницу на руках, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Также ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.

"Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", — сообщил Ермак.

Напомним, утром 17 мая российские войска в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Херсоне и больница в Бериславском районе.

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