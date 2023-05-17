В Херсонской области оккупанты убили ребенка

Последствия обстрела Херсона 3 мая. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

В среду, 17 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщил Ермак, оккупанты нанесли удар по Зеленовке Херсонской области. В результате погиб ребенок. Отец принес ее в больницу на руках, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

Также ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.

"Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", — сообщил Ермак.

Напомним, утром 17 мая российские войска в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Херсоне и больница в Бериславском районе.