В Херсонской области оккупанты убили ребенка
В среду, 17 мая, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб ребенок.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Обстрелы Херсонской области
Как сообщил Ермак, оккупанты нанесли удар по Зеленовке Херсонской области. В результате погиб ребенок. Отец принес ее в больницу на руках, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.
Также ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.
"Российские террористы продолжают цинично убивать гражданских", — сообщил Ермак.
Напомним, утром 17 мая российские войска в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Херсоне и больница в Бериславском районе.