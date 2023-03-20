На Херсонщині 18-річний хлопець підірвався на російській міні

Від отриманих травм хлопець загинув

У понеділок, 20 березня, у Херсонській області 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Продукін.

Вибух і наслідки

Як відомо, хлопець підірвався на російській міні у лісосмузі за селом Станіслав. Через тяжкі травми він загинув на місці.

"Дуже прошу всіх мешканців Херсонщини бути обережними! Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки.

Завжди збирайте актуальну інформацію, плануючи свій маршрут. Відвідування поля, лісу, річки може стати останнім у Вашому житті!", — закликав місцевих жителів Продукін.

Нагадаємо, 13 березня, у Харківській області також був зафіксований подібний інцидент. 40-річний цивільний чоловік наступив на російську міну "Пелюстка".

Це сталося в селі Сніжківка Ізюмського району.

Внаслідок вибуху міни мешканець Харківщини отримав осколкові поранення і мінно-вибухову травму. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.