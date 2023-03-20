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В Херсонской области 18-летний парень подорвался на российской мине

20 марта 2023 16:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
От полученных травм парень погиб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 20 марта, в Херсонской области 18-летний парень подорвался на вражеской мине. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Продукин.

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Взрыв и последствия

Как известно, парень подорвался на российской мине в лесополосе за селом Станислав. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.

"Очень прошу всех жителей Херсона быть осторожными! Не посещайте места, где еще не работали взрывотехники. Всегда собирайте актуальную информацию, планируя свой маршрут. Посещение поля, леса, реки может стать последним в Вашей жизни!", — призвал местных жителей Продукин.

Напомним, 13 марта в Харьковской области также был зафиксирован подобный инцидент. 40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток".

Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.

В результате взрыва мины житель Харьковской области получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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