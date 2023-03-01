Обстріли на Херсонщині: частина людей без світла

У частини херсонців відсутнє світло

Ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За минулу добу окупанти обстріляли 86 разів правобережну частину Херсонщину, 9 разів сам обласний центр. На жаль, маємо сумну статистику — за добу 5 людей загинули, 7 людей постраждали", — сказав Хлань.

За його словами, окупанти били як завжди хаотично по житлових кварталах, також цілили в критичну інфраструктуру.

"Була пошкоджена лінія електропередач, багато підстанцій знеструмлено. 26 тисяч абонентів зараз перебувають без світла, 9 котелень не працюють", — додав Хлань.

Нагадаємо, за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу.