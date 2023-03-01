Обстріли на Херсонщині: частина людей без світла

На Херсонщині 26 тисяч абонентів без світла: ситуація в регіоні за добу
Ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"За минулу добу окупанти обстріляли 86 разів правобережну частину Херсонщину, 9 разів сам обласний центр. На жаль, маємо сумну статистику — за добу 5 людей загинули, 7 людей постраждали", — сказав Хлань.
За його словами, окупанти били як завжди хаотично по житлових кварталах, також цілили в критичну інфраструктуру.
"Була пошкоджена лінія електропередач, багато підстанцій знеструмлено. 26 тисяч абонентів зараз перебувають без світла, 9 котелень не працюють", — додав Хлань.
Нагадаємо, за добу 27 лютого окупанти 119 разів обстріляли правобережну Херсонщину, це антирекорд за кількістю ворожих ударів за добу.