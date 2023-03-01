Обстрелы в Херсонской области: часть людей без света

У части херсонцев отсутствует свет

Враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов находятся без света.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"За минувшие сутки оккупанты обстреляли 86 раз правобережную часть Херсонщины, 9 раз сам областной центр. К сожалению, имеем печальную статистику — за сутки 5 человек погибли, 7 человек пострадали", — сказал Хлань.

По его словам, оккупанты били как всегда хаотично по жилым кварталам, также целили в критическую инфраструктуру.

"Была повреждена линия электропередач, многие подстанции обесточены. 26 тысяч абонентов сейчас находятся без света, 9 котельных не работают" , — добавил Хлань.

Напомним, за сутки 27 февраля кафиры 119 раз обстреляли правобережную Херсонщину, это антирекорд по количеству вражеских ударов в сутки.