На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні
У Херсонській області автомобіль з мирними людьми підірвався на російській міні. Від отриманих поранень двоє чоловіків загинули на місці.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
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Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.
У Херсонській ОВА наголосили, що мінна небезпека в області дуже висока.
"Пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки. Не потрібно зараз відвідувати лісосмуги, посадки та поля! Це вкрай небезпечно, адже там може залишатися ворожа вибухівка. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в населеному пункті Єлино Чернігівської області ворожа міна влучила у підвал приватного будинку. Внаслідок вибуху загинули люди.
Також ми писали, що у селі на Харківщині двоє цивільних підірвалися на міні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Додамо, що на Запорізькому напрямку зафіксовані випадки, коли росіяни відправляють цивільних до українських позицій через мінні загородження.