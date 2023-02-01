Мінування на Чернігівщині - ворожа міна потрапила у підвал приватного будинку - загинули люди

У Чернігівській області ворожа міна потрапила до льоху приватного будинку: загинули люди
У середу, 1 лютого, у населеному пункті Єлино Чернігівської області ворожа міна потрапила у підвал приватного будинку. Внаслідок вибуху загинули люди.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
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Ворожа міна
За словами Чауса, внаслідок попадання ворожої міни 120 мм у льох приватного будинку загинули четверо місцевих мешканців. Також один отримав поранення та його доправили до лікарні.
Нагадаємо, що голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус повідомив, що 25 січня окупанти застосували вірусну атаку на сервер обласної військової адміністрації. З метою захисту, частина серверів було вимкнено. ІТ-фахівці кажуть, що ця вірусна атака була добре спланована, вірусна програма заздалегідь потрапила до системи. І тепер її активували.
У ніч проти 31 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по військовому містечку в Чернігівській області. Попередньо це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої складно відстежити.