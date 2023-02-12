В Херсонской области автомобиль с гражданскими подорвался на российской мине

В результате инцидента погибли двое мужчин

В Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на российской мине. От полученных ранений двое мужчин погибли на месте.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.

В Херсонской ОВА подчеркнули, что минная опасность в области очень высока.

"Передвигаться можно только теми маршрутами, что уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! Это крайне опасно, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о такой находке правоохранителей или спасателей", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в населенном пункте Елино Черниговской области вражеская мина попала в подвал частного дома. В результате взрыва погибли люди.

Также мы писали, что в селе в Харьковской области двое гражданских подорвались на мине. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Добавим, что на Запорожском направлении зафиксированы случаи, когда россияне отправляют гражданских к украинским позициям через минные заграждения.