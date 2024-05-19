Російські обстріли Херсону та області станом на 19 травня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські загарбники продовжують атакувати цивільне населення Херсонської області. Протягом суботи, 18 травня, під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів регіону й обласний центр.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Так, росіяни здійснили авіаудари по Антонівці, Садовому, Станіславу, Понятівці, Микільському, Бериславу, Михайлівці, Тягинці, Осокорівці, Львовому, Новоолександрівці та Херсону.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватних автомобілі.

Крім того, дві людини загинули внаслідок обстрілів та ще двоє — дістали поранення.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, росіяни мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.

Також ми писали, що українські прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу у Вовчанську Харківської області. Ворог вдавав себе за воїнів ЗСУ.