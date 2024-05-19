Російські обстріли Херсону та області станом на 19 травня

На Херсонщині було чутно вибухи — внаслідок російських атак є загиблі та поранені
Російські загарбники продовжують атакувати цивільне населення Херсонської області. Протягом суботи, 18 травня, під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів регіону й обласний центр.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Обстріли Херсонщини на 19 травня
Так, росіяни здійснили авіаудари по Антонівці, Садовому, Станіславу, Понятівці, Микільському, Бериславу, Михайлівці, Тягинці, Осокорівці, Львовому, Новоолександрівці та Херсону.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків", — йдеться у повідомленні.
Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватних автомобілі.
Крім того, дві людини загинули внаслідок обстрілів та ще двоє — дістали поранення.
Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, росіяни мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.
Також ми писали, що українські прикордонники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу у Вовчанську Харківської області. Ворог вдавав себе за воїнів ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!