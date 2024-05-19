Российские обстрелы Херсона и области по состоянию на 19 мая

На Херсонщине были слышны взрывы — в результате российских атак есть погибшие и раненные
Российские захватчики продолжают атаковать гражданское население Херсонской области. В субботу, 18 мая, под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов региона и областной центр.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Обстрелы Херсона на 19 мая
Так, россияне совершили авиаудары по Антоновке, Садовому, Станиславу, Понятовке, Никольскому, Бериславу, Михайловке, Тягинке, Осокоровке, Львовом, Новоалександровке и Херсону.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и восемь частных домов", — говорится в сообщении.
Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре частных автомобиля.
Кроме того, два человека погибли в результате обстрелов и еще двое получили ранения.
Напомним, по мнению аналитиков ISW, россияне намерены захватить Часов Яр и Волчанск.
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