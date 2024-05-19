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На Херсонщине были слышны взрывы — в результате российских атак есть погибшие и раненные

19 мая 2024 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские обстрелы Херсона и области по состоянию на 19 мая
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают атаковать гражданское население Херсонской области. В субботу, 18 мая, под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов региона и областной центр.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Так, россияне совершили авиаудары по Антоновке, Садовому, Станиславу, Понятовке, Никольскому, Бериславу, Михайловке, Тягинке, Осокоровке, Львовом, Новоалександровке и Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и восемь частных домов", — говорится в сообщении.

Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре частных автомобиля.

Кроме того, два человека погибли в результате обстрелов и еще двое получили ранения.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, по мнению аналитиков ISW, россияне намерены захватить Часов Яр и Волчанск.

Также мы писали, что украинские пограничники отразили российскую диверсионно-разведывательную группу в Волчанске Харьковской области. Враг притворялся воинами ВСУ.

Херсон
Херсонская область
оккупанты
война в Украине
Александр Прокудин
атака
авиабомба

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