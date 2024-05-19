В ISW назвали найближчі цілі російських окупантів

Російські окупанти. Фото: AP

Російські війська продовжують наступ на Харківську область. На думку аналітиків, вони мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Плани РФ щодо наступу Часового Яру

"Російські війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр", — йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 17 травня російські війська провели невдалу механізовану атаку ротного рівня за допомогою двох танків і 21 бойової машини піхоти у напрямку Нового мікрорайону на сході Часого Яру. А 18 травня у тому ж районі відбулася атака взводної сили противника.

ISW з посиланням на геолокаційні кадри станом на 17 травня зазначили, що росіяни атакують щонайменше сімома бронемашинами поблизу Іванівського (на схід від Часового Яру). Згодом Президент України Володимир Зеленський подякував українським бійцям за знищення щонайменше 20 російських бронемашин (імовірно, за ту ж добу).

"Російські війська не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня", — зауважили аналітики.

Вони додали, що нещодавні штурми в районі Часового Яру, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських спроб із захоплення цього міста.

Для Росії це мало б важливе оперативне значення, оскільки забезпечує вигідні позиції для подальших наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки. Ці міста є основною українською оборонною смугою на Донеччині.

Спроби РФ захопити Вовчанськ

Також росіяни намагаються захопити Вовчанськ, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм, близький до тилу. Таким чином у них буде змога підготувати й почати другу фазу наступу.

Однак експерти сумніваються, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом оперативної мети Росії — розширити бажану "буферну зону" вздовж кордону. Або ж оперативна мета Росії — просунутися в межах дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.

Крім того, російські війська можуть планувати просунутися до Великого Бурлука, аби створити загрозу оперативному тилу українського угруповання на Куп'янському напрямку.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, Зеленський назвав фактори, які вплинули на рішення РФ здійснити повторний наступ на Харківщину.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.