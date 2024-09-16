Вибух у Херсонській області — в ОВА повідомили про загиблого

На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці — деталі ОВА
16 вересня 2024 12:16
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА
У Херсонській області чоловік загинув, підірвавшись на вибухівці. Це сталося внаслідок детонації невідомого вибухового предмета.
Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 16 вересня.
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"Через підрив на вибухівці загинув ще один житель Херсонщини", — написав Прокудін.
Він додав, що трагедія сталася внаслідок детонації невстановленого вибухового предмета в Одрадокамʼянці. Смертельні поранення отримав 45-річний чоловік.
"Мої співчуття рідним загиблого", — зазначив очільник ОВА.
Прокудін також нагадав, що необхідно три основні правила мінної безпеки:
- не підходити до незнайомих і підозрілих предметів;
- не чіпати небезпечні предмети;
- повідомити рятувальників або поліцію про виявлення небезпечних предметів.
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