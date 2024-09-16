Вибух у Херсонській області — в ОВА повідомили про загиблого

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області чоловік загинув, підірвавшись на вибухівці. Це сталося внаслідок детонації невідомого вибухового предмета.

Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 16 вересня.

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"Через підрив на вибухівці загинув ще один житель Херсонщини", — написав Прокудін.

Він додав, що трагедія сталася внаслідок детонації невстановленого вибухового предмета в Одрадокамʼянці. Смертельні поранення отримав 45-річний чоловік.

"Мої співчуття рідним загиблого", — зазначив очільник ОВА.

Прокудін також нагадав, що необхідно три основні правила мінної безпеки:

не підходити до незнайомих і підозрілих предметів;

не чіпати небезпечні предмети;

повідомити рятувальників або поліцію про виявлення небезпечних предметів.