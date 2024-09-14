Росія 14 вересня атакувала автобуси у Херсоні - поранено водія

Окупанти скинули вибухівку з дронів на автобуси у Херсоні — відомо про пораненого
14 вересня 2024 16:58
Пошкоджений автобус. Фото: Суспільне Херсон
Російські війська у суботу, 14 вересня, здійснили обстріл Херсона. Внаслідок атаки постраждав водій громадського автобуса.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.
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Обстріл Херсона 14 вересня
За словами голови МВА, сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні — було принаймні два "скиди" вибухівки.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено автобуси та поранено одного з водіїв.
"Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка — площа Чорновола", — додав Мрочко.
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