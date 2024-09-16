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В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке — детали ОВА

16 сентября 2024 12:16
Дмитрий Галушка - Редактор
Взрыв в Херсонской области — в ОВА сообщили о погибшем
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

В Херсонской области мужчина погиб, взорвавшись на взрывчатке. Это произошло в результате детонации неизвестного взрывного предмета.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в понедельник, 16 сентября.

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"Из-за подрыва на взрывчатке погиб еще один житель Херсонщины", — написал Прокудин.

Он добавил, что трагедия произошла в результате детонации неустановленного взрывного предмета в Одрадокаменке. Смертельные ранения получил 45-летний мужчина.

"Мои соболезнования родным погибшего", — отметил глава ОВА.

Прокудин также напомнил, что необходимо три основных правила минной безопасности:

  • не подходить к незнакомым и подозрительным предметам;
  • не трогать опасные предметы;
  • сообщить спасателям или полиции об обнаружении опасных предметов.
взрывы в Херсонской области
Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

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