Взрыв в Херсонской области — в ОВА сообщили о погибшем

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

В Херсонской области мужчина погиб, взорвавшись на взрывчатке. Это произошло в результате детонации неизвестного взрывного предмета.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в понедельник, 16 сентября.

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"Из-за подрыва на взрывчатке погиб еще один житель Херсонщины", — написал Прокудин.

Он добавил, что трагедия произошла в результате детонации неустановленного взрывного предмета в Одрадокаменке. Смертельные ранения получил 45-летний мужчина.

"Мои соболезнования родным погибшего", — отметил глава ОВА.

Прокудин также напомнил, что необходимо три основных правила минной безопасности:

не подходить к незнакомым и подозрительным предметам;

не трогать опасные предметы;

сообщить спасателям или полиции об обнаружении опасных предметов.