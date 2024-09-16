Взрыв в Херсонской области — в ОВА сообщили о погибшем

В Херсонской области мужчина подорвался на взрывчатке — детали ОВА
16 сентября 2024 12:16
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
В Херсонской области мужчина погиб, взорвавшись на взрывчатке. Это произошло в результате детонации неизвестного взрывного предмета.
Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в понедельник, 16 сентября.
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"Из-за подрыва на взрывчатке погиб еще один житель Херсонщины", — написал Прокудин.
Он добавил, что трагедия произошла в результате детонации неустановленного взрывного предмета в Одрадокаменке. Смертельные ранения получил 45-летний мужчина.
"Мои соболезнования родным погибшего", — отметил глава ОВА.
Прокудин также напомнил, что необходимо три основных правила минной безопасности:
- не подходить к незнакомым и подозрительным предметам;
- не трогать опасные предметы;
- сообщить спасателям или полиции об обнаружении опасных предметов.
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