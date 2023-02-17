Ворожі міни: на Херсонщині чоловік підірвався на міні

На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні
У селі Олександрівка на деокупованій Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. Він отримав травму ноги, на допомогу прибули медики.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
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"У селі Олександрівка Білозерського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні. Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. На місце вибуху виїхала бригада швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.
Людям вкотре нагадують, що пересуватися необстеженими територіями небезпечно. На деокупованій Херсонщині не можна відвідувати лісосмуги, поля, узбережжя водойм та пустирі.
Нагадаємо, з деокупованого Херсона організовують безкоштовні евакуаційні рейси, але у місті досі залишаються приблизно 60 тисяч людей. Вони живуть під щогодинними обстрілами.