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В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине

17 февраля 2023 16:17
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вражеские мины: в Херсонской области мужчина взорвался на мини
В Херсонской области люди взрываются на российских минах
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В селе Александровка на деоккупированной Херсонщине мужчина взорвался на вражеской мине. Он получил травму ноги, в помощь прибыли медики.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"В селе Александровка Белозерского района 31-летний мужчина взорвался на российской мине. Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. На место взрыва выехала бригада скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Людям еще раз напоминают, что передвигаться по необследованным территориям опасно. На деоккупированной территории Херсонской области нельзя посещать лесополосы, поля, побережья водоемов и пустыри.

Напомним, из деоккупированного Херсона организуют бесплатные эвакуационные рейсы, но в городе до сих пор остаются около 60 тысяч человек. Они живут под ежечасными обстрелами.

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