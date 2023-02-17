Вражеские мины: в Херсонской области мужчина взорвался на мини

В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине
В селе Александровка на деоккупированной Херсонщине мужчина взорвался на вражеской мине. Он получил травму ноги, в помощь прибыли медики.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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"В селе Александровка Белозерского района 31-летний мужчина взорвался на российской мине. Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. На место взрыва выехала бригада скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Людям еще раз напоминают, что передвигаться по необследованным территориям опасно. На деоккупированной территории Херсонской области нельзя посещать лесополосы, поля, побережья водоемов и пустыри.
Напомним, из деоккупированного Херсона организуют бесплатные эвакуационные рейсы, но в городе до сих пор остаются около 60 тысяч человек. Они живут под ежечасными обстрелами.