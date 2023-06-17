На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні в себе на полі

ДСНС перевіряють територію на наявність мін. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

У селі Борозенське, Херсонської області, під час виконання польових робіт на російській міні підірвався мирний житель. Його стан — задовільний.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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У відомстві розповіли, що 36-річний чоловік постраждав через детонацію вибухівки у себе на полі. Внаслідок вибуху він отримав опіки 20% тіла — обличчя, рук та ніг.

"Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан — задовільний", — йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою, тому в жодному разі не варто відвідувати території, котрі ще не обстежили сапери.

Найбільше вибухівки — у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море. Так, міни прибило на Одещину.