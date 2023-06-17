В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине у себя на поле

ГСЧС проверяют территорию на наличие мин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В селе Борозенское, Херсонской области, во время выполнения полевых работ на российской мине взорвался мирный житель. Его состояние — удовлетворительное.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина пострадал из-за детонации взрывчатки у себя на поле. В результате взрыва он получил ожоги 20% тела — лица, рук и ног.

"Раненый был доставлен в ожоговое отделение в Кривом Роге. Его состояние — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой, поэтому ни в коем случае не стоит посещать территории, еще не обследовавшие саперы.

Больше взрывчатки — в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море. Так, мины прибило в Одесскую область.