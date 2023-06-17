Прокудін розповів про шокуючу кількість обстрілів Херсонщини за останню добу

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: google.com

За попередню добу, 16 червня, російські окупаційні війська 75 разів обстріляли Херсонську область. Всього ворог випустив по регіону 314 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін розповів, що за минулу добу, 16 червня, противник здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще 25 — дістали поранення.

Нагадаємо, 16 червня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них — троє дітей.

Перед цим росіяни також обстрілювали житлові квартали в Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше шістьох постраждалих.