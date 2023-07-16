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На Херсонщині діти грали й поряд здетонувала вибухівка: в якому вони стані

16 липня 2023 13:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Херсонщині діти грали й поряд здетонувала вибухівка: в якому вони стані
Знак "Обережно, міни". Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Херсонщині діти гралися з вибухівкою і вона здетонувала. Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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У повідомленні йдеться, що 16 липня двоє хлопчиків віком 8 і 10 років, які мешкають у селі Трифонівка Бериславського району, знайшли на вулиці вибухівку, яка раптово здетонувала. Діти отримали поранення середнього ступеня серйозності та були доставлені до лікарні.

В цей час прокурори та слідчі спільно проводять дії щодо встановлення та документування злочину, яке, імовірно, було скоєно Збройними Силами РФ.

Нагадаємо, що Чугуївському районі Харківської області внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій зазнав травм водій грейдера. Поліція встановлює обставини події

Також ми писали, що в Ізюмі на вибуховому пристрої вибухнув чоловік 32 років, він отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у тяжкому стані.

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