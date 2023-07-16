На Херсонщині діти грали й поряд здетонувала вибухівка: в якому вони стані

Знак "Обережно, міни". Фото: google

На Херсонщині діти гралися з вибухівкою і вона здетонувала. Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Біля дітей здетонувала вибухівка

У повідомленні йдеться, що 16 липня двоє хлопчиків віком 8 і 10 років, які мешкають у селі Трифонівка Бериславського району, знайшли на вулиці вибухівку, яка раптово здетонувала. Діти отримали поранення середнього ступеня серйозності та були доставлені до лікарні.

В цей час прокурори та слідчі спільно проводять дії щодо встановлення та документування злочину, яке, імовірно, було скоєно Збройними Силами РФ.

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