В Херсонской области дети игрались и рядом взорвалась взрывчатка: в каком они состоянии

Знак “Острожно, мины”. Фото: google

В Херсонской области дети играли со взрывчаткой и она сдетонировала. Бериславская окружная прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Возле детей сдетонировала взрывчатка

В сообщении говорится, что 16 июля двое мальчиков в возрасте 8 и 10 лет, живущих в селе Трифоновка Бериславского района, нашли на улице взрывчатку, которая внезапно сдетонировала. Дети получили ранения средней степени серьезности и были доставлены в больницу.

В настоящее время прокуроры и следователи совместно проводят действия по установлению и документированию преступления, которое, предположительно, было совершено Вооруженными Силами РФ.

Напомним, что Чугуевском районе Харьковской области в результате наезда на неизвестное взрывное устройство получил травмы водитель грейдера. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Также мы писали, что в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, он получил минно-взрывные травмы, госпитализирован в тяжелом состоянии.