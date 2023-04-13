На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на міні: деталі
У Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на вибухівці. Один загинув, інший дістав тяжкі травми, лікарі борються за його життя.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.
Деталі
"Поблизу Тягинки на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався мирний житель. 64-річний чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі, що знаходиться за селом", — зазначили в повідомленні ОВА.
Через детонацію вибухівки чоловік дістав тяжкі травми — опіки та поранення обличчя, рук і ніг. Його госпіталізували й наразі лікарі борються за його життя.
Зазначимо, що через деякий час в ОВА доповнили, що чоловіків було двоє й один із них загинув.
"Уточнення! Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в кар'єрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий — дістав тяжкі травми", — повідомили в ОВА.
Нагадаємо, що російські війська за минулу добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області. Зафіксовано влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.